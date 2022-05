Vijf vragen: de ECB verhoogt de rente, en mijn spaarrente dan?

Geld

Waarom je geld verdampt op de beurs

De onzekerheid over de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en oplopende rente zorgt voor nervositeit onder beleggers. De koersen op de aandelenmarkt schommelen gigantisch. „Die richtingloosheid is interessant”, zegt Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen. De financieel verslaggever analysee...