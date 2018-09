Noord-Korea drukt op beurzen Azië

In Tokio sloot de toonaangevende Nikkei 0,3 procent lager op 20.330,19 punten. Een stijging van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, drukte op de Japanse exportbedrijven.

Ook de Japanse toeleveranciers van Apple moesten het ontgelden. Het Amerikaanse technologiebedrijf zou zijn toeleveranciers hebben gevraagd om de verscheping van onderdelen van de nieuwe iPhone X terug te schroeven. Murata Manufacturing en Taiyo Yuden duikelden 2,9 en 5,4 procent.

In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent in de min en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,2 procent lager. De Kospi in Seoul verloor 0,3 procent, onder aanvoering van de grote techbedrijven Samsung, SK Hynix en LG Electronics die tussen 3 en 4,5 procent inleverden. De Zuid-Koreaanse cosmeticabedrijven zaten daarentegen in de lift na de overname van branchegenoot Carver Korea door Unilever.