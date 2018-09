Uiteraard waren er wel provocaties vanuit Noord-Korea, maar daar zijn de markten al lang en breed weer van hersteld. Eigenlijk was deze zomer – vanuit investeringsperspectief - over het algemeen dus redelijk saai, maar dat geldt hopelijk niet voor iedereen die van een welkome periode van relatieve rust heeft kunnen genieten.

Onder dit relatief kalme oppervlakte van de financiële markten zijn de tektonische platen van de wereldeconomie de afgelopen maanden echter wel blijven voortbewegen. De zichtbare ontwikkeling daarvan is enerzijds de recente tempoversnelling van de daling van de dollar ten opzichte van - met name - de euro, maar zeker ook de daling van de risicovrije obligaties. Beide ontwikkelingen hebben gefungeerd als bliksemafleider, zodat de aandelen- en kredietmarkten vooralsnog hebben kunnen profiteren van de goede bedrijfsresultaten en daarbij de hoge waarderingen voor lief nemen.

Onhoudbaarder

De situatie op de obligatiemarkt wordt echter steeds onhoudbaarder. Het lijkt ons onvermijdelijk dat de ECB binnenkort een verlaging van het opkoopprogramma zal aankondigen. Dit is één van de grootste marktrisico’s en dient op een zeer actieve wijze te worden beheerd. Ook het effect ervan op andere beleggingscategorieën moet worden afgedekt.

De sterke positie van de euro is terecht en van duurzame aard. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt doordat de conjunctuurcyclus in de Verenigde Staten tekenen van vermoeidheid begint te vertonen, net nu de economische vooruitzichten in Europa eindelijk verbeteren.

Daarnaast is het inmiddels duidelijk dat, nu de populistische hersenspinsels van Donald Trump aan de werkelijkheid zijn getoetst, de hoop van de markt op ingrijpende fiscale hervorming in de Verenigde Staten de kop is ingedrukt. Een stijging van de euro tot ver boven de USD 1,20 behoort tot de mogelijkheden en zou nadelig zijn voor de winsten van bedrijven uit de Eurozone. Deze zullen naar verwachting met 5% tot 8% neerwaarts moeten worden bijgesteld voor elke 10% stijging van de euro.

Code Oranje

Maar de meest cruciale vraag is of deze beide ontwikkelingen elkaar gaan aanvullen: een sterke euro die tot strengere financiële voorwaarden in de eurozone leidt, en de onvermijdelijke afbouw van het extreem verruimende beleid van de ECB. Het bestaan van bliksemafleiders betekent niet dat we de barometer niet in de gaten hoeven te houden. Zeker niet nu er zowel internationaal als lokaal, verschillende orkanen en stormen opspelen waarbij ook in Nederland te pas en te onpas door het KNMI een ‘Code Oranje’ wordt afgekondigd.

Didier Saint-Georges is Managing Director en lid van het Investeringscomité van de in Parijs gevestigde vermogensbeheerder Carmignac.