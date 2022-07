Beursblog: beleggers toch blij met sterk banencijfer

Door Johan Wiering

De AEX is vrijdag met winst gesloten. Het hoger dan verwachte banengroeicijfer in de VS vergrootte de renteangst. Maar uiteindelijk hechtten beleggers meer waarde aan het feit dat de arbeidsmarkt er kennelijk zo goed voorstaat, dan een (stevige) recessie niet waarschijnlijk is.