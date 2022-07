Beursblog: beleggers worstelen met sterk banencijfer

De AEX is in de namiddag naar een kleine plus geklommen en ook de Amerikaanse beursgraadmeters zijn wat hersteld van een slechte opening. Beleggers weten niet goed raad met het hoger dan verwachte banengroeicijfer in de VS. Dit heeft de renteangst vergroot, maar de recessieangst doen afnemen.