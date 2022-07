Beursblog: hoop op nieuwe stimulering geeft China steun; aanslag op Abe drukt Japan

In de aanloop naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport hebben de beurzen in China vrijdag tussentijds de blik opwaarts gericht. Het vooruitzicht op extra stimulering vanuit de overheid in China gaf daarbij een steun in de rug. Op de beurs in Tokio drukte de aanslag op de voormalige Japanse premier Aben de stemming.