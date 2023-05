Wapenfabrikant Rheinmetall schiet te hulp met uitbreiding naar Oekraïne

De focus van dat bedrijf komt in eerste instantie te liggen op de reparatie van militaire voertuigen. „In latere fasen zal de samenwerking gericht zijn op de gezamenlijke productie van bepaalde producten van Rheinmetall in Oekraïne”, luidt een verklaring van Rheinmetall.

Opzetten fabriek

Topman Armin Papperger heeft eerder al aangegeven in gesprek te zijn met de Oekraïense regering over het opzetten van een fabriek in Oekraïne. Toen gaf Papperger aan dat er voor de te bouwen fabriek ongeveer 200 miljoen euro nodig is.

De Duitse regering is een van de belangrijkste bondgenoten van Oekraïne voor wat betreft het leveren van militaire hulp. Zo leverde het land al wapens en munitie die waren geproduceerd door Rheinmetall, waaronder de Leopard-tanks die kortgeleden op het slagveld zijn aangekomen.