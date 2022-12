Premium Het beste van De Telegraaf

Van kinderopvang tot AOW: dit verandert in 2023 in jouw portemonnee

Door Klaartje Bax, Pieter van Erven Dorens en Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Je bent nooit te jong om aan een huishoudboekje te beginnen. Zeker niet nu veel wijzigingen in het nieuwe jaar betrekking hebben op gezinnen. Ⓒ ANP/HH

Voor woningeigenaren en voor ouders, voor werkenden en voor gepensioneerden: voor iedereen verandert er in de nacht van zaterdag op zondag weer een boel op financieel gebied. Over een hoop van die wijzigingen - zoals het energieprijsplafond en de kinderopvangtoeslag - werd pas laat alles duidelijk. Voor wie de draad kwijt was hier alle belangrijke wijzigingen op een rij.