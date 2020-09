Extra diensten huurbemiddelaar mogen niet verplicht zijn

Het gaat bijvoorbeeld om het regelen van een vergunning of aansluiting voor gas, water en licht. Steeds meer huurbemiddelaars bieden deze extra diensten aan, constateert de ACM. „Het lijkt erop dat huurbemiddelaars hiermee een nieuw verdienmodel hebben ontwikkeld.”

Keuze huurder

Huurbemiddelaars mogen dit soort extra (betaalde) diensten wel aanbieden, maar alleen als duidelijk is dat dit een keuze is voor de huurder, en los staat van de bemiddeling, benadrukt de consumentenwaakhond.

Ze mogen het niet als verplichte kosten rekenen of zo presenteren. Over de inhoud en kosten moeten ze transparant zijn. Een huurders moeten er bewust mee instemmen, het mogen bijvoorbeeld geen al-aangevinkte opties zijn.

Kwetsbaar

„Mensen die op zoek zijn naar een huurwoning zijn in de huidige woningmarkt kwetsbaar. Daarom treden wij op tegen huurbemiddelaars die verboden bemiddelingskosten rekenen, in welke vorm dan ook”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.

„Het bieden van extra diensten, los van de bemiddeling, is niet verboden. Maar deze moeten wel als keuze worden aangeboden. En ook als zodanig gepresenteerd en gecommuniceerd worden. Anders is dit in strijd met de consumentenregels.”

Verboden

Maken huurbemiddelaars de diensten wel verplicht, dan zijn het bemiddelingskosten en dus verboden. Ook kan sprake zijn van misleiding. Hiervoor kan de ACM boetes tot €600.000 opleggen of, als dat meer is, 7,5% van de totale jaaromzet.

De consumentenautoriteit legde eerder aan vier bedrijven een last onder dwangsom (een soort voorwaardelijke boete) op voor verboden bemiddelingskosten aan huurders.