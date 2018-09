'Ahold Delhaize minder aantrekkelijk'

Amazon nam onlangs de retailketen Whole Foods over. Volgens Bryan Garnier zullen de andere supermarktketens in de VS mogelijk flink moeten investeren om die bedreiging het hoofd te kunnen bieden. Het advies voor Ahold Delhaize gaat omlaag van buy naar neutral.

Het aandeel Ahold Delhaize stond dinsdag na vijf kwartier handel op het Damrak 0,2 procent hoger op 15 euro, in een licht positieve AEX. De koers is met bijna een vijfde gedaald sinds de overname van Whole Foods door Amazon werd aangekondigd.