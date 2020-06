’Brochure pensioenfonds onbegrijpelijk’

De politieke partij bekeek 151 dossiers van mensen die dachten gedupeerd te zijn door hun pensioenfonds. Van al die gevallen bleek er in maar acht gevallen ook sprake van een fout.

’Bij de deelnemers aan het onderzoek leeft echter veel onbegrip, irritatie en teleurstelling’, staat in het onderzoek. De hoofdconclusie is dan ook dat het probleem op communicatievlak ligt. En dat levert veel irritatie op, merkten de onderzoekers ook aan de telefoon met mensen die dachten gedupeerd te zijn.

Achterstand

Mensen klopten bijvoorbeeld bij de onderzoekers aan met klachten over fouten die geen fouten bleken te zijn. Het waren indexatieachterstanden, of bijvoorbeeld verwarring over regelingen bij echtscheidingen, of samenwonen.

Veel dossiers kwamen, logischerwijs, van het grootste pensioenfonds ABP. Een woordvoerder van het fonds merkt op dat communicatie inderdaad al hoog op de agenda stond, en dat deelnemers het pensioenfonds op een laagdrempelige manier kunnen bellen of mailen als ze vragen hebben. „Daarnaast hadden we al eerder onze klachtenprocedure versimpeld en bijvoorbeeld ons herzienings-en terugbetalingsbeleid ten gunste van de deelnemer aangepast.”

Fouten

Er waren wel echte fouten gevonden. Zo was er iemand die sinds 1983 volledig arbeidsongeschikt was die ten onrechte beter was gemeld, waardoor deze persoon geen pensioen meer had opgebouwd. Daardoor kreeg de man €450 te weinig aan pensioen in de maand. Hij moest het doen met slechts €50.

Bij de helft van de fouten ging het om een verkeerde administratie bij de pensioenuitvoerder, en in de andere helft ging het om fout aangeleverde gegevens. De fouten die zijn gevonden op basis van het onderzoek zijn inmiddels hersteld.

Administratie

Vorig jaar kwam al aan het licht dat veel pensioenfondsen nog gebruik maken van verouderde apparatuur om hun berekeningen te maken. Toen zijn pensioenfondsen al gaan onderzoeken hoe ze hun pensioenadministratie konden verbeteren.