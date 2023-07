Fastfoodketen Taco Bell wil alsnog groeien in Nederland; ’doelstelling is vijftig zaken’

Amsterdam - Fastfoodketen Taco Bell met wereldwijd ruim negenduizend vestigingen, wil na een moeizame entree zes jaar geleden alsnog groeien in Nederland. De Amerikaanse keten blijft ambitieus. „Onze doelstelling is vijftig restaurants”, zegt Barto Hulleman, general manager van Taco Bell in Nederland.

Taco Bell moest in 2018, anderhalf jaar na opening, de winkel in Eindhoven alweer sluiten. Ⓒ ANP/HH