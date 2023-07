Taco Bell zet in op uitbreiding zaken: ’Nederlanders dol op taco’s en burrito’s’

Komende twee jaar moeten er minimaal vier vestigingen bijkomen. Het geld voor de uitbreiding haalt de onderneming op via een gang naar de NPEX-effectenbeurs, een Nederlandse beurs voor groeiende ondernemingen.

Franchisenemer T Bello Netherlands begon een aantal jaar geleden met de Taco Bell-restaurants in Nederland. Met vestigingen in Eindhoven, Breda, Rotterdam, Amersfoort, Tilburg, Amsterdam, Arnhem en Den Haag is de onderneming inmiddels winstgevend.

Volgens Barto Hulleman, de manager van de Nederlandse Taco Bell-restaurants, blijkt uit de cijfers tot nu toe dat Nederlanders dol zijn op zijn Mexicaanse taco’s en burrito’s. „We meten dat af aan het succes van de bestaande vestigingen. Je ziet overal potentie om met Taco Bell te groeien.”

Vraag ontstaan

Hulleman heeft de indruk dat er de laatste tijd weer meer vraag aan het ontstaan is voor fastfood. Het van oorsprong Amerikaanse Taco Bell probeert zich ook van andere fastfoodketens te onderscheiden door verschillende vegetarische opties op de menukaart.

Voor het financieren van de expansie in Nederland geeft de onderneming via NPEX een obligatielening van maximaal 2 miljoen euro uit tegen een jaarlijkse rente van 11 procent. Inmiddels is het minimumbedrag van de inschrijving al ruim overschreden. Dat betekent dat de uitgifte hoe dan ook doorgang zal vinden.

T Bello Netherlands is in handen van het Britse MSHA. Die runt in het Verenigd Koninkrijk en Maleisië meer dan honderd Taco Bell-, KFC- en Pizza Hut-restaurants. MSHA staat garant bij de obligatielening zodat de rentebetaling en aflossing bij eventuele tegenvallers niet in het geding komen.