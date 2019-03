Minder scholing zzp'er raakt bedrijf zelden

Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in economenblad ESB dat donderdag verschijnt.

Eerder viel het Sociaal Cultureel Planbureau al op dat werknemers meer cursussen en scholing doen. Geschat werd in 2012 in onderzoek dat een bedrijfscursus gemiddeld tot 2,6% loonsverhoging leidt.

Meer studie

Hoogleraren en onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en Maastricht concluderen, bij nog beperkt onderzoek, dat ,,niet kan worden geconcludeerd dat scholing tot betere ondernemingsuitkomsten leidt".

Het is nog gissen naar de werkelijke oorzaak, vinden de onderzoekers, daarvoor is meer studie nodig. De scholing kan niet aansluiten op de behoeften van de zelfstandig of de training is te kort om effect te hebben.