Veel exen betalen niet mee aan kind

„Dat hoge cijfer heeft ons ook erg verbaasd. Het staat haaks op wat de wet zegt”, zegt voorzitter Alexander Leuftink. Voor het onderzoek werden 621 leden van een samengesteld gezin ondervraagd. „Misschien dat de partner denkt: ’Laat maar, het is mij te ingewikkeld.’ Wat ook een rol kan spelen, is dat mensen zich schuldig voelen dat ze zijn doorgaan in een nieuw gezin.” Volgens het laatste onderzoek van het CBS maken 527.000 kinderen deel uit van een samengesteld gezin.

„Heel onverstandig”, vindt Leuftink het, als een partner vrijwillig afziet van financiële bijdragen van zijn of haar ex voor de kinderen. Hij wijst erop dat samengestelde gezinnen sowieso al vaak een moeilijke start hebben. „Zelfs één op vijf gezinnen is na een aantal jaren nog steeds niet hecht. Vermoedelijk speelt daarbij een rol dat er vooraf weinig wordt geregeld, terwijl er zowel op financieel als pedagogisch vlak vaak zoveel meer uitdagingen zijn dan bij de vorming van een eerste gezin.”

Uit onderzoek blijkt volgens Leuftink dat twee derde van de samengestelde gezinnen binnen vijf jaar weer uit elkaar is. Ook om die reden vindt hij het niet slim om af te zien van de bijdrage. „Want dan moet je alsnog aankloppen bij je eerste partner.”