WhatsApp helpt bedrijven naar consument

Dat is op te maken uit een blog van het sociale netwerk. Voorlopig is het een gratis service in een nieuwe app. WhatsApp zegt daarmee vooral kleinere bedrijven te willen helpen, maar komt duidelijk op het terrein waarin Google zich onder bedrijfjes begeeft.

WhatsApp noemt als voorbeelden meldingen van aankomstijden, bezorgtijden van pakketjes en updates.

Onderscheid diensten

Facebook telt ruim een miljard gebruikers die, na de start met vooral contacten tussen mensen onderling, steeds meer communiceren met bedrijven die op WhatsApp klanten zoeken of worden benaderd vanwege een slechte service.

Volgens marktonderzoeker Telecompaper gebruikt driekwart de app dagelijks om berichten te versturen, wereldwijd zijn dat er 55 miljardper dag.

KLM begint

KLM zou voor zover bekend de eerste luchtvaartmaatschappij met zo'n zakelijk account zijn op het netwerk met in Nederland 12,1 miljoen accounts.

Volgens de blogpost waarover NRC Handelsblad schrijft twijfelen gebruikers nog wel omdat ze niet zeker zijn of de bedrijven wel zijn wie ze claimen te zijn op het netwerk. Facebook wil de authenticiteit van bedrijven garanderen.

Bedrijven gecontroleerd

Gebruikers van het netwerk dat in 2009 werd gekocht door Facebook zien dan een groen icoontje, het signaal volgens WhatsApp dat het netwerk het bedrijf kent en gecontroleerd heeft.

"Mensen verwachten dat WhatsApp snel, gemakkelijk en veilig is, ongeacht of iemand nu communiceert met een bedrijf om de hoek of een bedrijf aan de andere kant van de wereld", aldus het concern in het blog.

De begeleiding gebeurt voorlopig gratis voor de kleinere bedrijven waarvoor WhatsApp tests doet. Daarnaast kijkt het naar multinationals die wereldwijd contact zoeken.

