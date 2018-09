Vooruitbetalen bij etentje

Theaterkaartjes of hotelkamers vooraf betalen is de normaalste zaak van de wereld. Ondernemers Raymond Wilders en Cyril Mestrom verwachten daarom dat het, na de eerste drempelvrees, ook voor restaurants gaat werken. De oprichters stonden als tieners samen achter de bar in Maastricht en daar ontstond hun liefde voor de horeca. De combinatie van de respectievelijke studies Communicatie/Marketing en Informatica vormde een mooie basis om samen een bedrijf te starten.

Dat begon in 2010 met de bouw van websites voor restaurants onder de naam Pocketmenu. Ze werkten samen met bestaande reserveringssystemen en zagen dat gebruikers niet altijd positief waren. Reden om het websitestuk te verkopen en volledig te focussen op een perfect reserveringssysteem.

De meest in het oog springende feature van Formitable is de mogelijkheid om restaurantgasten vooraf te laten betalen. Wilders: ,,Drie jaar geleden werden we al door sterrenchef Niven Kunz gevraagd of dit mogelijk was. Toen moesten we hem teleurstellen, maar daar is wel het zaadje geplant.” Een andere partij deed in 2016 een vergelijkbare poging, maar die werd niet doorgezet. Voor veel restaurantgasten is het doen van een aanbetaling namelijk een drempel.

De ondernemers verwachten mensen over de streep te trekken door ze bij een tijdige afzegging hun geld gewoon terug te geven. Nacarat laat gasten het hele menu vooraf betalen, maar dat is niet de standaard. Wilders verwacht dat de meeste restaurants er voor zullen kiezen gasten een aanbetaling van €10 tot €20 per persoon te laten doen.

De klassieke reden om aanbetalingen aan reserveringen te koppelen is het voorkomen van late afzeggingen en ‘ no-shows’. Restaurants die met aanbetalingen werken, betalen naast het reguliere abonnement een handelingsfee.

Wilders en Mestrom liepen bij de opzet tegen de nodige uitdagingen aan. Naast de vele technische vraagstukken duurde bijvoorbeeld ook het investeringsproces langer dan verwacht. Het heeft geholpen dat Formitable werd toegelaten tot het startup-programma van een advocatenkantoor en daarmee honderd uur legal consulting cadeau kreeg. „Die waren snel op.”

Met designer Milan van de Goor hebben de oprichters er een derde aandeelhouder bij. Vanaf volgende maand voegt zich daar een groep angel investors bij. Wilders: ,,Dit zijn allemaal ondernemers, ze kennen de uitdaging en zijn kritisch. Dat hebben we nodig.” Formitable richt zich nu op het hogere segment, maar het concept is schaalbaar. ,,Eerst een basis in Nederland leggen, daarna de grens over.”