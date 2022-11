Premium Het beste van De Telegraaf

Just Eat Takeaway zet na verkoop iFood in op winstgevende groei

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Britse bezorger van Just Eat onderweg. Ⓒ ANP/HH JUST EAT TAKEAWAY 21.36 -0.37 %

Amsterdam - Just Eat Takeaway (JET) heeft nu officieel genoeg geld in kas om schulden af te lossen – zeer wenselijk gezien de stijgende rente – en gericht te investeren in winstgevende groei. De aandeelhouders stemden vrijdag in met de voorgenomen verkoop van het aandeel dat de maaltijdbezorger had in het Braziliaanse iFood.