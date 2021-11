Prinses Irene: natuur zal het van jongeren moeten hebben

Premium Financieel

Column: agrarische CO2-reductie reikt verder dan alleen het boerenerf

De agrarische sector is in Nederland een vooraanstaande sector en staat onder verhoogde druk als het aankomt op de reductie van CO2. Om het gestelde 2030-doel te halen – 49% van het CO2-emissieniveau in 2030 – moeten de CO2-emissies per jaar met 4% afnemen. Een lastige opgave met de wetenschap dat i...