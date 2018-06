Column: Eindejaars glans bij dipfondsen

Welke AEX- en AMX fondsen gaan vanuit een dipstand het Damrak extra glans geven richting de jaarultimo? Ik heb ze voor u geselecteerd. Maar eerst iets meer over het fenomeen dipfonds.

Vier componenten

Trouwe volgers weten inmiddels dat mijn marktlens vier componenten kent om trend en sentiment op de weekgrafiek in kaart te brengen. Laat ik ze even kort noemen. De kleur van de candle (wit of zwart), de 55 SMA als trendmeter (uptrend of downtrend), de swingteller in een plus- of minstand en de RSI met onder andere een stand onder of boven de 50-lijn. Welnu, een specifieke combinatie van signalen en condities bepaalt of een fonds het predikaat dipfonds mag voeren, waar dan de “Kopen op zwakte” strategie op losgelaten mag worden.

3 uit 4

De “Buy The Dip” strategie komt er in het kort op neer dat een fonds koopwaardig is na een kortstondige en liefst milde correctiebeweging. “Kopen op zwakte” wordt het ook wel genoemd. Het tegenovergestelde heet trouwens “Sell The Rally”, of “Verkopen op sterkte”, maar dit even terzijde. Goed, wat moeten de vier componenten van mijn marktlens aangeven om eendipfonds te detecteren? Welnu, sowieso moet er sprake zijn van een uptrend, de koers moet boven de 55 SMA lijn bewegen om een hernieuwde koopconditie te kunnen bewerkstelligen.

Voorts is het van belang dat er nog twee positieve indicaties bij komen. Dat kan zijn een witte candle, danwel een positieve stand op de swingteller, of een RSI boven de 50-lijn. Ik noem dit gemakshalve de ‘3 uit 4’ conditie. Mocht er sprake zijn van een ‘4 uit 4’ conditie, dus alle marktlensindicatoren in een plusstand, dan is reeds een UP status op het Dashboard valide. De uptrend wordt dan al vervolgd. Op moment van schrijven is dat het geval voor de volgende fondsen: DSM, Heineken, KPN, NN Group, RELX, Unibali Rodamco, Wolters Kluwer, BAM en Wessanen.

Actuele dipfondsen

Zonder al te veel in detail te treden noem ik thans de fondsen die voldoen aan het ‘3 uit 4’ criterium. Heeft u hier vragen over dan mag u mij een Tweet bericht sturen voor meer informatie. Ik communiceer zeer actief over kansen en bedreigingen in de markt onder mijn Tweetnaam TheDailyTurbo. Als u mij gaat volgen, dan mist u mijn TA coaching berichten niet. Tot zover deze reclameriedel, nu de actuele dipfondsen op een rijtje: Aalberts, ABNAmro, Arcelor Mittal, ING, RDshell, Unilever, AirFrance KLM, Arcadis, Corbion, IMCD, TKH Groep en TomTom.

ING als dipfonds

Ter illustratie de weekgrafiek van ING om te laten zien hoe een dipfonds er uit ziet. De koers beweegt ruim boven een sterk opkrullende SMA lijn, dus er is objectief gezien sprake van een uptrend. Het proces van hogere toppen en hogere bodems verdient geen schoonheidsprijs, dus de trendmatigheid is vooralsnog beperkt. Hoe het ook zij, de candles kleuren wit, dus er is sprake van een stijgingsdrang. De RSI bevestigt de tendens tot stijgen door op te veren vanaf de 50-lijn. De 50-lijn is overigens vastgeplakt op de OS-lijn en dat is veelal een sterk bullish signaal. De swingteller blijft als enige indicator achter, vandaar de conditie ‘3 uit 4’. Koopjesjagers overwegen nu reeds aankopen te doen in de veronderstelling dat de bulls kunnen opstomen naar de 16+ weerstandzone. Boven 16+ zijn er voor trendvolgers additionele koopkansen. Mocht de koers onverhoopt terugvallen onder 14,50, dan verpietert het technische beeld aanzienlijk. Ook bij dipfondsen altijd vaststellen wanneer het positieve scenario komt te vervallen; dit nog even als extra coaching tip.

Grafiek ING koersverloop in 2017

Disclaimer:

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.