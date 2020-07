Grote Brexit-zorgen: aandacht BV Nederland verslapt

Nederland kan na de Brexit een belangrijke draaischijf blijven voor handel tussen Europese Unie en Verenigd Koninkrijk. Ⓒ Hollandse Hoogte

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is erg pessimistisch over de afloop van de Brexit-onderhandelingen. Nederlandse ondernemers zijn slechter voorbereid op de Brexit dan een jaar geleden en dat is volgens werkgeversvoorman Hans de Boer uitermate zorgelijk.