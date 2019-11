Economie bloeit, toch iedere week stakingen: hoe kan dat?

Amsterdam - De leraren, de boeren, de bouwvakkers, het zorgpersoneel: allemaal staan ze deze weken op het Malieveld. Is het niet vreemd dat er zoveel onvrede is onder werknemers, terwijl onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau uitwijzen dat Nederlanders eigenlijk heel gelukkig zijn en hun leven een dikke voldoende geven? En: is met extra geld alle problemen op te lossen en komt daarmee een einde aan de stakingsdrift? Martin Visser en Herman Stam leggen het in deze podcast uit. Luister de hele podcast hieronder, of op Spotify, Apple Podcast of in je eigen podcast-app.