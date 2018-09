Hogere orderinstroom voor Neways

Neways realiseerde een orderinstroom van 39,8 procent ten opzichte van een jaar eerder, op 149,9 miljoen euro. De onderneming constateerde een hoger activiteitenniveau in nagenoeg alle sectoren, bij de tak Medical bleef deze stabiel. Ultimo september stond het orderboek op 248,5 miljoen euro, van 184,6 miljoen euro een jaar terug.

De book-to-bill ratio stond de eerste negen maanden van het jaar op 1,15. Het voorradenniveau is toegenomen, dit is onder andere het gevolg van schaarste op de componentenmarkt en de aanloop van nieuwe projecten.

Netto-omzet

De netto-omzet in het derde kwartaal was 108,6 miljoen euro. Dat is een toename van 12,5 procent op jaarbasis. ,,De omzetgroei versnelde in het derde kwartaal ten opzichte van de eerste helft van het jaar'', aldus de onderneming. Hogere omzetbijdragen werden hoofdzakelijk gerealiseerd door de sectoren Semiconductor en Automotive.

De onderneming handhaafde de verwachtingen voor heel het jaar. Neways rekent nog steeds op een hogere omzet en bedrijfsresultaat ten opzichte van 2016.