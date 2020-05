’Duitsland pas in 2028 hersteld van crisis’

Dat schrijft Der Spiegel op basis van een rapport van consultantsbureau McKinsey. Volgens dat rapport zijn er tekenen dat de gevolgen van de pandemie voor de Duitse economie op sommige vlakken groter uit zullen vallen dan die van de financiële crisis in 2008.

Duitsland verdiende vorige week volgens McKinsey 43 miljard euro terwijl in 2019 wekelijks gemiddeld 58 miljard euro aan het bruto binnenlands product werd bijgedragen. Een val in de vraag naar producten is de belangrijkste oorzaak. De industrie, en dan met name de autosector en de machinebouw, verloor 4 miljard euro. De groothandel leverde 1,1 miljard euro in en restaurants moesten het met 900 miljoen euro minder doen in een week.

Eerder deze week maakte het Duitse arbeidsbureau bekend dat meer dan 10 miljoen werknemers minder uren werken door de crisis. Volgens McKinsey is 80 procent van hen werkzaam in de metaalindustrie, de hightech-sector of bij andere producerende bedrijven.

McKinsey verwacht dat in het tweede kwartaal de Duitse economie met tussen de 10 en 14 procent krimpt. Voor heel dit jaar verwachten de consultants een neergang van tussen de 5 en 10 procent.