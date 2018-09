AkzoNobel bevestigt gesprekken met Axalta

Inzet van de ,,constructieve'' gesprekken is een fusie van gelijken, waardoor een leidende, wereldwijd opererende producent van verf en coatings ontstaat, aldus AkzoNobel. Het bedrijf wees zelf eerder dit jaar meerdere toenaderingspogingen af van een andere Amerikaanse branchegenoot, PPG Industries.

Om aandeelhouders tevreden te houden kwam AkzoNobel met een eigen plan om de beurskoers een impuls te geven. De chemietak wordt afgesplitst en het bedrijf concentreert zich daarna op verf en coatings. Destijds werd Axalta al genoemd als mogelijke overnameprooi waarmee AkzoNobel zich op dat terrein zou kunnen versterken.

Opsplitsing

De voorgenomen opsplitsing ligt volgens AkzoNobel op schema om in april 2018 te worden voltooid. Een groot deel van de opbrengst wordt doorgesluisd naar de aandeelhouders. De fusiegesprekken met Axalta veranderen niets aan die plannen, aldus het bedrijf.

Axalta maakt lakken voor onder meer auto's en voor de industrie. Het iets meer dan 150 jaar oude bedrijf heeft ruim 13.000 mensen in dienst en is actief in 130 landen. De omzet bedroeg vorig jaar omgerekend 3,5 miljard euro. Bij de onderdelen van AkzoNobel die verf en coatings maken was dat bij elkaar 9,5 miljard euro.

Goede bekende bij Axalta

Topman Thierry Vanlancker van AkzoNobel is een goede bekende bij Axalta. Hij had de leiding bij dat bedrijf toen het nog onderdeel was van chemiereus DuPont en was nauw betrokken bij de afsplitsing ervan in 2013.

Geruchten over de fusiegesprekken zorgden ervoor dat Axalta vrijdag op de beurs in New York ruim een zesde meer waard werd. De marktwaarde bedraagt nu omgerekend bijna 7 miljard euro.