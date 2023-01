Jumbo passeert omzetgrens van €10 miljard ondanks tegenslagen

Het winkelbedrijf zag de consumentenomzet onder de Jumbo-formule met 3,2 procent groeien tot 10,2 miljard euro. Naar eigen zeggen is dit licht hoger dan de totale groei van de branche.

Ton van Veen, die tijdelijk leiding geeft aan het directieteam van Jumbo, zegt tegelijkertijd te zien dat steeds meer mensen door de fors gestegen prijzen van energie en levensmiddelen moeite hebben om rond te komen. „Dat is zorgwekkend, en daarom doen we er alles aan om prijsstijgingen te bedwingen en boodschappen doen voor iedereen toegankelijk te houden”, aldus Van Veen.

Witwaszaak

Hij vervangt tijdelijk de teruggetreden topman Frits van Eerd, die in september door de FIOD werd opgepakt omdat hij verdachte is in een witwaszaak. Het OM zei eerder dat de witwaspraktijken plaatsgevonden zouden hebben via onder meer vastgoedtransacties, autohandel en sponsoring in de motorcross.

Volgens Van Veen hebben de gebeurtenissen rond Frits van Eerd „veel impact” op Jumbo. Hij wijst erop dat het onderzoek van het OM zich niet op Jumbo richt. Het bedrijf liet desondanks een onafhankelijk onderzoek doen naar de sponsoractiviteiten. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. „Hieruit zijn binnen Jumbo geen strafbare feiten of onregelmatigheden naar voren gekomen.”

La Place

De totale omzet van Jumbo Groep (inclusief restaurantformule La Place) kwam in 2022 uit op 10,3 miljard euro, een groei van 3,7 procent. La Place leverde een bijdrage van 107 miljoen euro, ruim een verdubbeling ten opzichte van coronajaar 2021. „Sinds het wegvallen van de coronamaatregelen begin maart, hebben gasten weer als vanouds hun weg weten te vinden naar La Place.”

Van Veen kan niet zeggen „of en wanneer” de boodschappenprijzen stabiliseren. Dat komt door de onzekere marktomstandigheden. „Het is onoverkomelijk dat de huidige marktsituatie een opwaarts effect heeft op onze bedrijfskosten.”

Karel van Eerd

Vorige maand werd bekend dat Karel van Eerd (84), grondlegger van Jumbo, is overleden. Hij bleef als president-commissaris tot het laatste moment betrokken bij de onderneming. Karel van Eerd droeg in 2009 de leiding over aan zijn zoon Frits. Ook dochter Colette zit in het bestuur.

Jumbo kwam vorig jaar niet alleen door de witwaszaak negatief in het nieuws, maar ook door een blunder met een WK-reclame met dansende bouwvakkers. Dit leverde kritiek op omdat bij de bouw van de WK-stadions in Qatar bouwvakkers uit vooral Zuid-Azië zeer slecht behandeld zijn. In november werd de spot direct stopgezet.