’Cosmeticamaker Coty aan boord bij merk Kim Kardashian’

Ⓒ EPA

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse cosmeticamaker Coty aast op het schoonheidslabel van realityster Kim Kardashian. Het bedrijf zou akkoord zijn over de overname van 20 procent van de aandelen van KKW voor een bedrag van 200 miljoen dollar, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen. Coty zou ook een optie hebben bedongen om een meerderheid van KKW in handen te krijgen.