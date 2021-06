DPG Media koopt RTL België

Met de overname, waarover De Tijd zaterdag berichtte, is een bedrag van €250 miljoen gemoeid.

DPG Media en Groupe Rossel worden beide voor 50% aandeelhouder, zo bevestigen zij maandag na de overeenkomst met RTL’s moederbedrijf RTL Group.

Dankzij de overname leggen de twee bieders de hand op drie televisiezenders, maar ook op enkele radiostations en streamingsdiensten, zo meldde De Tijd zaterdag al.

RTL België is de Franstalige marktleider in televisie en radio. De tv-zenders van de groep hadden vorig jaar een gecombineerd marktaandeel van 36,1 procent, tegenover 34,5 procent in 2019.

DPG Media heeft behalve Nederlandse media ook het de Vlaamse zender VTM en de krant Het Laatste Nieuws in handen. DPG Media ziet in de de koop van RTL België een kans om een nationale dekking te krijgen en daarmee sterkere positie bij adverteerders te krijgen.

Rossel is eigenaar van Le Soir en medeaandeelhouder van Mediafin (De Tijd en L’Echo) heeft hiermee in één klap een verbreding van zijn media-aanbod.

Voor DPG Media was RTL Nederland ook een belangrijke vis om ook ons land een stevige tv-poot te hebben. Maar de onverwachte aangekondigde fusie tussen Talpa en RTL Nederland lijkt daar vooralsnog een stokje voor te hebben gestoken.

De fusie moet nog wel goedkeuring krijgen van de toezichthouder.