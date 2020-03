‘Iedereen krijgt last van economische schade door corona’

Een bloedbad op de Europese beurzen, kelderende olieprijzen en ondertussen gaan complete provincies op slot. De uitbraak van het coronavirus kan uitmonden in een financiële kredietcrisis. In de podcast Kwestie van Centen bespreken Herman Stam, Martin Visser en Dorinde Meuzelaar dit inktzwarte scenario. Hoe kan Brussel maatregelen nemen en hebben we geleerd van de vorige financiële crisis? Dorinde Meuzelaar weet hoe je het beste met het virus kunt omgaan op de werkvloer en Martin Visser geeft kleine ondernemers tips om de grootste schok op te vangen.

Luister de wekelijkse podcast van De Financiële Telegraaf via je eigen podcast app, hier, of hieronder.