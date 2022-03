Oliekartel OPEC weigert massaal extra op te pompen ondanks recordprijzen

Ze gaan in april 400.000 vaten per dag meer leveren, in lijn met de eerdere afspraken.

Dat meldt OPEC woensdagmiddag nadat in de ochtend een record voor Brent-olie in euro’s was bereikt. In reactie op de vergadering die dertien minuten duurde steeg de olieprijs door met 8,7%.

OPEC gaf geen verklaring af over zijn trouwe partner Rusland en diens invasie van Oekraïne. Marktanalisten vrezen dat de sancties tegen Rusland tot een tekort aan gas en olie kunnen voeren.

OPEC-leden kampen doorlopend met het halen van de productiedoelen. Irak bleef ook afgelopen maand achter bij zijn doelen: het leverde 4,18 miljoen vaten per dag in februari, 150.000 vaten onder wat het mag produceren.