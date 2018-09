Column: De kiwi krijgt rake klappen

In de valutawereld draaide het deze week bijna alleen maar over de ECB-vergadering waar een knoop moest worden doorgehakt over een eventuele bijstelling van het opkoopbeleid. Hierdoor ging er weinig aandacht uit naar de ontwikkelingen in Nieuw-Zeeland. Daar wil een nieuwe regering ervoor zorgen dat de centrale bank haar beleid niet alleen afstemt op de inflatie, maar ook op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De Nieuw-Zeelandse dollar – ook wel kiwi genoemd – is sinds de verkiezingszege van de Labour-partij vorige maand met ruim 5% gedaald ten opzichte van de dollar en de euro.

De hoop opgeven

De flinke daling van de kiwi kan niet los gezien worden van de arbeidsmarkt. Die is op het eerste oog gezond met een werkloosheid van slechts 4,8%. Dat lage percentage vertelt echter lang niet het hele verhaal. Alleen mensen die in de voorgaande maand actief naar een baan hebben gezocht en direct aan de slag kunnen worden opgenomen in de werkloosheidscijfers. Er is ook een flinke groep die toevallig even niet heeft gesolliciteerd op een baan of die de hoop heeft opgegeven. Als deze mensen ook worden meegerekend, stijgt het aantal werkzoekenden van 128.000 naar bijna 210.000. Ten slotte zijn er ook nog eens meer dan 100.000 Nieuw-Zeelanders die graag langer zouden werken.

Renteverhoging op lange baan

De werkelijke werkloosheid in Nieuw-Zeeland zou dus zomaar 2,5 keer zo hoog kunnen liggen als waar de officiële cijfers op wijzen. Dat verklaart waarom de Labour-partij goed scoorde in de campagne met de belofte om de werkloosheid met minstens een procentpunt te verlagen. Als de centrale bank als aanvullende doelstelling krijgt om volledige werkgelegenheid na te streven, zal dat ertoe leiden dat de rente voorlopig onveranderd blijft. Het huidige niveau van 1,75% maakt het voor ondernemingen en consumenten aantrekkelijk om geld te lenen voor investeringen en consumpties. Dat jaagt de economische groei aan, waardoor de werkgelegenheid gebruikelijk toeneemt.

Deur op een kier

De bijstelling in de rol van de centrale bank komt op een moment waarop de valutawereld anticipeerde op de eerste renteverhoging in ruim drie jaar. De inflatie in Nieuw-Zeeland kwam eind 2015 nog even in de buurt van de 0%. Sinds halverwege vorige jaar schommelt dat percentage rond de 2%. Totdat de nieuwe regering zinspeelde op een dubbelrol voor de centrale bank stond de deur op een kier om de rente weer wat op te schroeven. Die deur is nu weer hard dichtgeslagen en dat zorgt ervoor dat de kiwi voorlopig onder druk blijft staan.

