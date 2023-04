NZa: Zorgaanbieders brengen patiënten onterecht extra kosten in rekening

De meldingen gaan over verschillende zorgsectoren, waaronder fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg. De zorgverleners vragen meer geld omdat ze de tarieven die zij van zorgverzekeraars ontvangen niet hoog genoeg vinden. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat zij met deze eigen bijdrage de stijgende kosten voor huur, energie en personeel betalen. „Dit soort zaken is al meegenomen in het tarief dat zorgaanbieders in rekening mogen brengen”, zegt Engelien Boven, beleidsmedewerker Toezicht bij de NZa.

Het gaat vaak om kleine bedragen die soms contant betaald moeten worden door patiënten of cliënten. Soms is de extra financiële bijdrage vrijwillig. Maar ook dat laatste is niet toegestaan volgens de wet marktordening gezondheidszorg waar alle aanbieders zich aan moeten houden.