Greenpeace: ECB breekt klimaatbelofte door stop groene obligaties

De ECB heeft afgelopen jaren voor vele miljarden euro’s aan obligaties opgekocht. Vorig jaar koos de organisatie in Frankfurt ervoor om op dit vlak te vergroenen door als obligaties afliepen het geld voortaan in duurzamere leningen te steken. Maar vanwege zijn strijd tegen de hoge inflatie is de ECB begin deze maand grotendeels gestopt met het herbeleggen van geld dat vrijkomt door het aflopen van obligaties. Daardoor is ook de opkoop van groene obligaties door de centrale bank min of meer tot stilstand gekomen.

Volgens Greenpeace handelt de ECB hiermee in strijd met het Klimaatakkoord van Parijs, waarin afspraken zijn gemaakt voor inspanningen om de temperatuurstijging op aarde binnen de perken te houden. „De ECB zou obligaties van zwakke klimaatpresteerders moeten gaan verkopen en obligaties van sterke klimaatpresteerders moeten kopen”, betoogt de milieuclub in een gezamenlijk rapport met academici van drie Britse universiteiten.

In de studie wordt als „bijzonder zorgwekkend” bestempeld dat de ECB nog steeds obligaties op de balans heeft staan van het Duitse nutsbedrijf E.ON, dat de helft van zijn inkomsten uit fossiele brandstoffen haalt. Ook zijn de opstellers van het rapport niet te spreken over de obligaties van EnBW Energie, dat bijna 40 procent van zijn energie opwekt met behulp van steenkool.

De centrale bank zou financieel ook betrokken zijn bij Duitse inspanningen om de bouw van zijn infrastructuur voor vloeibaar aardgas (lng) te versnellen na de Russische inval in Oekraïne. „We denken dat het geen zin heeft dat de ECB dergelijke investeringen ondersteunt, omdat ze niet in overeenstemming zijn met klimaatneutraliteit”, zegt de Britse professor Daniela Gabor, een van de auteurs van het rapport. De ECB weigerde commentaar te geven op vragen van persbureau Reuters over de beschuldigingen van Greenpeace.