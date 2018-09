Eerste boetes om energielabel

De inspectie heeft 23 eigenaren van zogeheten utiliteitsgebouwen beboet. De hoogste boete bedraagt ruim €10.000. „Het is de eerste keer dat boetes zijn opgelegd. We gaan nu de rest van de verkopen in Nederland controleren”, bevestigde donderdag een woordvoerder. De maximale boete die de ILT aan een verkopende partij kan opleggen is €20.250.

Het zal nog een hele klus worden voor de ILT. De opgelegde boetes betreffen alleen verkochte utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, scholen en winkels) uit de periode juli en augustus 2016. Vorig voorjaar had de ILT de sector al laten weten dat er inspecties aan zaten te komen.

Volgens het ’Besluit energieprestatie gebouwen’ moeten gebouwen bij oplevering, verkoop en verhuur een geldig energielabel hebben. De eigenaar moet op eigen kosten een gecertificeerd bureau inschakelen om dat energielabel op te stellen. Bij verkoop ontvangt de koper het energielabel van de vorige eigenaar. De wetgeving is een onderdeel van de in Europa afgesproken energiebesparende maatregelen.

Energielabel A is het groenst en dat loopt stapsgewijs op tot het minst milieuvriendelijke label G. Voor kantoren is vanaf 2023 energielabel C verplciht.