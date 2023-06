Beursblog: Prosus en AkzoNobel onderin lagere AEX

Door Johan Wiering

De AEX staat aan het begin van de middag nog altijd lager. Beleggers missen impulsen om de mooie opmars van de afgelopen paar weken te vervolgen. Een winstwaarschuwing van een Duits chemiebedrijf doet AkzoNobel pijn. Prosus heeft last van het negatieve sentiment in China. Midkapper Just Eat Takeaway gaat ook weer onderuit.