Beursblog: slecht weer bij Prosus en IMCD koelt AEX verder af

Door Mark Garrelts

De AEX is na een lagere weekstart dinsdag verder weggezakt. Beleggers doen vooral Prosus en IMCD van de hand. Adyen gaat ook in de verkoop. In de Midkap ligt Takeaway er slecht bij.