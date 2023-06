Beursblog: weer tik voor DSM Firmenich in lagere AEX

Door Johan Wiering

De AEX is lager geopend, na gisteren door winstnemingen al terrein te hebben verloren. Beleggers missen impulsen om de mooie opmars van de afgelopen paar weken te vervolgen. In China gingen de rentes weliswaar verder omlaag, maar daar was al op voorgesorteerd. DSM Firmenich staat opnieuw onderin.