Naam BinckBank verdwijnt na overname

Binck moet uiteindelijk onder de vlag van Saxo gaan opereren. Ⓒ AFP

Amsterdam - Het merk BinckBank houdt na de overname door Saxo Bank op te bestaan. Niet direct, maar uiteindelijk moet het fusiebedrijf in zijn geheel onder de vlag van Saxo opereren. „Het is aan onze marketingmensen om uit te dokteren wanneer de tijd daarvoor rijp is”, zegt Binck-topman Vincent Germyns in gesprek met de Belgische krant De Tijd.