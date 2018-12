Payrollbedrijf vreest nieuwe spelregels

,,Door de spelregels van 200.000 rechtsgeldige contracten tussentijds te wijzigen, werpt het kabinet een juridische mist over werknemers en werknemers. Ik roep de nieuwe minister van Sociale Zaken daarom op nieuwe regelgeving in samenwerking met de sector vorm te geven”, aldus Kousbroek.

Het nieuwe kabinet onderschrijft dat payrolling blijft bestaan, maar wil het zo vormgeven dat het een instrument wordt voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers. Er komt een wetsvoorstel om concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers in vaste dienst en payrollmedewerkers tegen te gaan. Het kabinet gaat verder in overleg met sociale partners over de definitie van payrolling.

Losknippen

Bij payrolling zijn werknemers op papier in dienst bij de payrollorganisatie die alle verantwoordelijkheden en risico’s overneemt, zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen, jaaropgaven en de salarisadministratie.

Kousbroek vreest dat het kabinet een poging zal wagen om payrolling los te knippen van uitzenden. ,,Payrolling heeft dezelfde wettelijke basis als een uitzendovereenkomst, maar we weten op dit moment niet welke kant het kabinet. We willen de sector verbeteren in samenwerking met de overheid, maar dat moeten we niet doen door payroll los te knippen.”

Onzekerheid

De directeur verwacht dezelfde taferelen als bij de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die bedoeld was om schijnzelfstandigheid onder zelfstandigen aan te pakken. De wet pakte echter averechts uit en leidde tot veel onzekerheid onder opdrachtgevers een zzp’ers. Het nieuwe kabinet heeft daarom besloten om de Wet DBA af te schaffen.

,,De overheid riskeert dezelfde fout te maken als bij de totstandkoming van de Wet DBA. Destijds leidde de afschaffing van de VAR-verklaring tot grote onzekerheid in de zzp-markt, omdat niet goed was nagedacht over de wetgeving.”

Kousbroek is verder ronduit optimistisch over de arbeidsmarktparagraaf in het regeerakkoord. ,,Het kabinet heeft er alles aan gedaan om het werkgeverschap weer makkelijker en aantrekkelijker te maken. Het zal tijd kosten om de regels te implementeren, maar daarna zullen we de eerste resultaten zien.”