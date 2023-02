Zalando schrapt honderden banen om kosten te besparen

Het bedrijf moet nog uitzoeken welke onderdelen het meest worden getroffen door de ontslagronde, maar gaf alvast aan dat er geen banen verloren gaan bij de logistieke centra, klantenservice, outletwinkels en Zalando Studios. De inkrimping van het personeelsbestand heeft wel gevolgen voor het aantal managementbanen. Bij het concern werken in totaal zo’n 17.000 mensen.

Net als andere webwinkels had Zalando de wind in de zeilen tijdens de coronapandemie, doordat consumenten noodgedwongen meer tijd thuis doorbrachten en er massaal online werd gewinkeld. In de afgelopen jaren zijn sommige delen van het bedrijf volgens de co-bestuurders daardoor echter te veel uitgebreid. „De pandemische wind in de rug is afgenomen sinds 2022 en de macro-economische omgeving is uitdagender geworden.”

Het Duitse e-commercebedrijf sluit zich aan bij een groeiend aantal bedrijven dat banen schrapt. Vooral bij grote techbedrijven, die tijdens de coronapandemie hard zijn gegroeid en veel personeel hebben aangenomen, vallen nu ontslagen doordat consumenten mede door de hoge inflatie voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven.