Tesla hard achteruit op wegzakkende beurzen VS

Rond 16.45 uur staat de Dow Jones-index 0,2% hoger. Technologiebeurs Nasdaq daalt 1,4%. De breed samengestelde S&P 500-index zakt 0,2%.

Sterk banenrapport

Vanmiddag is het banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid verschenen. Daaruit blijkt dat er in februari 379.000 arbeidsplaatsen bij zijn gekomen in de VS. Dat is een grote meevaller, want analisten hadden gerekend op 195.000 nieuwe banen. De twee voorgaande banenrapporten over december en januari stelden beleggers juist teleur. In januari bleef de banengroei steken op 49.000.

De grote aanwas van arbeidsplaatsen in februari is vooral te danken aan groei in de horeca en de vrijetijdsbranche, waar bedrijven in sommige delen van het land weer personeel hebben aangenomen dankzij versoepelingen van lockdowns. De werkloosheid in de VS is licht gedaald naar 6,2%.

Tesla raakte de voorbije twee handelsdagen bijna 10% van zijn beurswaarde kwijt. De autofabrikant had last van winstnemingen en berichten dat de onderneming marktaandeel verliest in Europa. Vandaag staat het aandeel Tesla 6,8% in het rood.

Exxon Mobil (+2,3%) en Chevron (+2,7%) zitten in de lift. Beide energiegiganten profiteren van de olieprijs die naar het hoogste punt sinds begin 2020 is gestegen. De olieprijs zit in de lift door het besluit van oliekartel OPEC en Rusland om ook in april de olieproductie te beperken. Er was juist gerekend op een versoepeling van de productiebeperkingen.

Chipmaker NXP krijgt er 0,6% aan beurswaarde bij. Het Nederlandse bedrijf met een beursnotering in New York wil zijn aandeelhouders belonen en kondigde daarom aan voor $2 miljard aan eigen aandelen in te gaan kopen.