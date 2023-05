KLM huurt vijf toestellen met bemanning in om zomer door te komen

„Wij vliegen deels met de rem erop, omdat een deel van onze Embraers aan de grond staat. Dit probleem laat zich niet voor de zomer oplossen. Om de routes toch te kunnen vliegen, hebben we vijf toestellen met bemanning ingehuurd.”, zegt de directeur KLM Nederland, die verantwoordelijk is voor de Benelux, Caribisch Nederland en Suriname. De Embraer is een kleiner toestel in de vloot, dat vooral naar Europese steden vliegt.

KLM vliegt deze zomer circa 90% in vergelijking met de periode voor de coronacrisis, dat is iets minder dan de totale Air France KLM-groep. „De vraag naar vliegen is nog steeds hoog, ondanks het feit dat de tickets duurder zijn. Graag zou ik natuurlijk honderd procent vliegen, maar dat is momenteel nog niet reëel. Ook hebben we last van krapte bij de onderhoudsafdeling en leveringsproblemen van sommige vliegtuig- en motoronderdelen”, zegt Gerressen.

In de meivakantie moest KLM het aantal opstappende passagiers nog beperken van Schiphol, onder meer door het blokkeren van stoelen. Vorig jaar was sprake van tekorten bij de handbagagecontrole op Schiphol waardoor reizigers in urenlange rijen stonden. De Schiphol-chaos kostte KLM vorig jaar €350 miljoen. „Zowel Schiphol als KLM heeft veel personeel aangenomen, waardoor het goed liep in de meivakantie. Er zijn in de zomer geen beperkingen vanuit de luchthaven, voor zover nu bekend”, zegt Gerressen.

KLM-dochter Transavia zit in ernstiger problemen omdat een aantal leasetoestellen niet op tijd zijn binnengekomen. De vakantievlieger moet nu duizenden passagiers in de zomervakantie omboeken omdat gemiddeld drie vluchten per dag geschrapt worden, met als gevolg grote reputatieschade. Gerressen zegt het heel vervelend te vinden voor de klanten. „Wij zouden Transavia graag helpen met vluchten, maar het korte antwoord is dat we dat op dit moment simpelweg niet kunnen. We moeten zelf alle zeilen bij zetten om de routes te kunnen vliegen in de komende maanden”, zegt hij desgevraagd.

In juni haalt KLM er zelf vanwege de vlootproblemen een aantal vluchten uit bij de dochter KLM Cityhopper.

Moeten KLM reizigers zich zorgen maken dat hun vlucht in de zomervakantie alsnog wordt geannuleerd? Gerressen zegt van niet. “Er zijn altijd onverwachte dingen in het vliegbedrijf. Gisteren konden we bijvoorbeeld niet landen in Suriname vanwege een tekort aan luchtverkeersleiders, waardoor we moesten uitwijken naar Frans-Guyana. Een bagagesysteem kan in storing staan. Maar los van incidenten, verwacht ik dat we geen vluchten uit het schema moeten halen. We willen onze stabiliteit bieden.”