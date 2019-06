’Alleenstaande geen kans op sociale huurwoning’

Daarvoor waarschuwen Aedes, koepel voor woningbouwverenigingen en de vereniging voor huurders Woonbond.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) stelt voor dat alleenstaanden nog maximaal €35.000 per jaar mogen verdienen, als zij in aanmerking willen komen voor sociale huur. Voor een huishouden van twee of meer personen ligt het maximum op €42.000.

Gezinnen

Aedes en de Woonbond zouden graag nog een derde inkomensgrens zien: €52.000 voor een huishouden met drie of meer personen. Gezinnen die anderhalf modaal verdienen, kunnen dan nog een sociale huurwoning krijgen.

Ook zouden de partijen alleenstaanden die iets meer dan €35.000 verdienen, niet volledig willen uitsluiten van sociale huur. Zij kunnen vaak geen woning in de vrije sector of koophuis betalen en zouden door de nieuwe plannen worden uitgesloten.

Huurverhoging

Het kabinet wil ook de inkomensafhankelijke huurverhoging aanpassen, zodat die voor middeninkomens in grotere stappen omhoog kan. Nu krijgen zij een verhoging van maximaal 2,5% boven de inflatie. Vanaf €42.436 kan dit maximaal 4% extra zijn.

Het kabinet wil de huur elk jaar met €50 of €100 per maand, afhankelijk van huishoudgrootte en inkomen, kunnen verhogen. Aedes en de Woonbond vinden dit te veel.