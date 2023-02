Orderboek Besi dikt aan ondanks afkoelende markt voor mobieltjes en pc’s

Besi presenteerde de technologie in 2020 samen met chipmateriaalontwerper Applied Materials. De technologie stelt chipmakers in staat betere verbindingen te maken tussen chips in één behuizing. Er is steeds meer behoefte aan dit soort systemen in krachtige computers in datacenters en systemen voor kunstmatige intelligentie.

„In totaal heeft Besi sinds eind 2021 35 hybrid bonding-systemen verscheept, waarvan tien demonstratiemodellen”, zegt topman Richard Blickman in een toelichting op de jaarcijfers. „Er is substantiële vooruitgang geboekt om dit een marktrealiteit te laten worden. Belangrijke verbeteringen in de plaatsingsnauwkeurigheid, doorvoercapaciteit, opbrengst en doorlooptijden voor levering droegen allemaal bij aan de zakelijke levensvatbaarheid.” Het orderboek van Besi dikte in het vierde kwartaal aan met 44% tot €181 miljoen ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder was evengoed wel sprake van een daling van 11%.

Smartphones

De omzet van Besi is gedaald doordat de chipmarkt afkoelt. De vraag naar pc’s, smartphones en andere elektronica neemt af. Daardoor daalde de omzet in het vierde kwartaal met 20% tot €138 miljoen vergeleken met dezelfde periode in 2021. In de voorgaande twee jaar profiteerde het bedrijf nog volop van de grote investeringen die chipbedrijven deden om de productiecapaciteit te vergroten om de chiptekorten tegen te gaan.

Over heel vorig jaar daalde de omzet van Besi met 3,5% tot €723 miljoen. De winst bedroeg €241 miljoen en dat is 15% minder dan in 2021. Dat kwam volgens Besi door de lagere omzet, extra uitgaven aan onderzoek en het wegvallen van een belastingvoordeel.

Besi verwacht dat zijn omzet door de afkoelende chipmarkt in het eerste kwartaal van dit jaar met 0 tot 10% daalt ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Besi stelt een dividend voor van €2,85 per aandeel. Dat was een jaar eerder €3,33 per aandeel.