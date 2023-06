Zakenvrouwen gooien het over een andere boeg

Hiervoor kunt ook u zich aanmelden, terwijl dit vrouwennetwerk altijd besloten bijeen kwam. De eerste gelegenheid is op 13 juli in Amsterdam, om 15.30 uur, in de pas geopende exclusieve interieurzaak Eichholtz. Enkele Zakenvrouwen spreken er over hun loopbaan en één van hen is de huidige titelhoudster, de Oosterhoutse container-koningin Kristel Groenenboom. Vrouwen van boven de 25 jaar kunnen zich aanmelden op journaal@telegraaf.nl.

De Zakenvrouw-verkiezingen leverden vele bekende winnaars op, onder wie Sylvia Tóth, Marlies Dekkers, Lia van den Berg, Irene Schreuder, Thecla Bodewes en Heleen Dura. Zij maken deel uit van een internationaal netwerk van 350 topvrouwen in 27 landen.