Vijf vragen: Shell casht $9,5 miljard met schalie-exit. Wat te doen met al die poen?

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Shell trekt zich volledig terug uit schalieolie en -gas in de VS. Het bedrijf verkoopt voor $9,5 miljard 225.000 hectare grond en een dagelijkse productie van liefst 175.000 vaten aan rivaal ConocoPhillips. Gaat al dat geld nu in duurzame energie geïnvesteerd worden? Of valt Sinterklaas vroeg dit jaar voor beleggers?