EU akkoord met verkoop Novo Banco

In maart van dit jaar bereikte Lone Star overeenstemming met de Portugese overheid over de overname van Novo Banco in ruil voor een kapitaalinjectie van 1 miljard euro in de bank. Lone Star krijgt met de transactie 75 procent van Novo Banco in handen.

De Portugese bank bestaat uit de gezonde delen van het in 2014 met staatssteun geredde financiële concern Banco Espirito Santo, destijds de tweede bank van Portugal. Met die redding was 4,9 miljard euro gemoeid. De Portugese overheid was ruim twee jaar bezig met een verkoop van Novo Banco.