HelloFresh wil 300 miljoen ophalen bij beursgang

HelloFresh is voor 53 procent in handen van de Duitse investeerder Rocket Internet en gaat naar verluidt deze maand nog naar de beurs. De onderneming, die momenteel nog rode cijfers boekt, zei ook binnen de komende 15 maanden een break-evenresultaat neer te zetten.

In het najaar van 2015 werd ook al aangekondigd dat HelloFresh een gang naar de aandelenmarkt zou maken, maar dat werd later afgeblazen. Dat hield naar verluidt verband met zorgen over de interesse bij beleggers.