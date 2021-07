Sigarettenreus verkoopt legendarische Marlboro Ranch

Deze dochteronderneming van de tabaksgigant, Philip Morris USA, heeft volgens de Wall Street Journal de enorme ranch in juni verkocht. Die telt 18.000 hectare op het landgoed, dat voorheen bekend stond als de Crazy Mountain Ranch.

Het private equitybedrijf Lone Mountain Land, dat ook andere ranches in Montana bezit, kreeg het in handen. De voorwaarden van verkoop blijven geheim.

De kleurige Marlboro Man-reclameborden van het bedrijf, met een cowboy in een witte hoed en uitzicht op de Rockies, werden eind jaren negentig stopgezet. Die deal hoorde bij een grotere schikking van rechtszaken die door bijna alle Amerikaanse staten waren aangespannen tegen de grote tabaksfabrikanten. Door de toegenomen beperkingen op sigarettenreclame verschoof de marketing van Philip Morris naar mail, sindsdien is marketing steeds moeilijker geworden.

Nieuwe koers

In 1999 kocht de Altria Group de Crazy Mountain Ranch op. Zij bood daar volledig gesponsorde reizen aan als beloning, soms ook aan gewone Marlboro-rokers. Lone Mountain is in 2014 opgericht door het private-equitybedrijf CrossHarbor Capital Partners, dat ook eigenaar is van de exclusieve Yellowstone Club in Big Sky in dezelfde staat.

De ranch die nog volop in bedrijf was had een eigen oude western-stad waaronder een salon, hotelkamers, een evenementenschuur en een spa.

Gasten kwamen aan en vonden volgens de Wall Street Journal hun bedden bedekt met geschenken: de zware Stetson-hoeden, cowboylaarzen en verschillende pakjes van de favoriete Marlboro-sigaretten. Gasten gingen paardrijden, vee opdrijven en maakten sneeuwscoottochten, deden aan kleiduivenschieten en het lokaal populaire vliegvissen.

Afzetverlies

Duizenden volwassen Marlboro-klanten hebben de afgelopen twee decennia een bezoek gebracht, aldus een zegsman van Altria tegen de zakenkrant. Het bedrijf hield daar ook zijn bestuursvergaderingen.

De laatste jaren verliest de tabaksgigant afzet nu minder mensen zijn gaan roken. Altria zegt het geld van de opbrengst van de verkoop nu te gebruiken om volwassen sigarettenrokers naar nieuwe producten te leiden.