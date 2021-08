Witte Huis in actie tegen oliekartel: ’huidige productie onvoldoende’

Volgens het Witte Huis is de huidige productie van olie die wordt opgepompt door de OPEC-leden en zijn bondgenoten, zoals Rusland, ’simpelweg onvoldoende’. Ook wijst de Amerikaanse regering er in een verklaring op dat het wereldwijde economisch herstel daardoor bedreigd kan worden.

In de afgelopen maand kwamen leden van OPEC+ er in de eerste instantie nog niet uit om nieuwe afspraken te maken over de olieproductie. Het dwarsliggen van de Verenigde Abarabische Emiraten (VAE) speelde daar een grote rol.

Uiteindelijk kwam er toch een compromis uit de bus, waarbij de VAE meer olie zou mogen ompompen. Al moet de deal bij OPEC+ nog wel groen licht krijgen.

Pandemie

Na de uitbraak van de coronapandemie in maart vorig jaar en de kelderende vraag naar olie, grepen leden van OPEC+ in met een forse reductie van de productie om de val van de olieprijzen op te vangen. Met het sneller dan verwachte herstel van de wereldeconomie is de vraag naar olie weer flink aangetrokken, terwijl de productie van OPEC ondanks verhogingen eerder dit jaar nog steeds een stuk lager ligt dan voor de coronacrisis.

Na de malaise van afgelopen jaar zitten de olieprijzen weer stevig in de lift. De Brent-prijs is daarbij opgelopen vorige maand tot ruim boven de $70 per vat, het hoogste niveau sinds anderhalf jaar. In april 2020 werd er nog een dieptepunt van onder de $20 aangetikt. Na de verklaring van Witte Huis viel de prijs van het zwarte goud 1% terug.

Bij de pomp is goed te merken dat de olieprijzen hard zijn opgelopen. Langs de snelwegen moet voor een liter benzine al bijna €2 per liter worden neergelegd. De adviesprijzen voor benzine en diesle gemeten door United Consumers staan ook op records.